Оренбург, , 08:53 — REGNUM Пожар произошёл на нефтяном месторождении в Новосергиевском районе Оренбургской области. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании на Капитоновском нефтяном месторождении возле села Верхняя Платовка поступила в региональное ведомство в 06:37 (04:37 мск). Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Загорелся один из объектов на месторождении, добычу нефти на нём компания ведёт «Газпромнефть-Оренбург». На месте происшествия был создан оперативный штаб по ликвидации ЧП. К тушению пожара были привлечены 51 человек и 16 единиц техники.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 08:40 (06:40 мск). Угроза населённому пункту отсутствует, в результате пожара никто не пострадал. Администрацией Платовского сельского совета был проведён подворовой обход населения в селе Вехняя Платовка. На стационарном посту контроля качества атмосферного воздуха превышений предельно допустимой концентрации сероводорода зарегистрировано не было. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в гаражном боксе в центре Иркутска. В результате пожара сгорели шесть автомобилей, в том числе два автобуса.

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