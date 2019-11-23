Аскизский район, , 08:23 — REGNUM При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Хакасия.

Сообщение о возгорании было получено дежурной сменой 22 ноября в 22:46, уже через шесть минут первые подразделения прибыли к месту пожара. Всего тушение огня заняло более 1,5 часов.

Спасателям удалось вынести из дома двух детей, которые скончались не приходя в сознание. Позже, при разборе сгоревшего здания, был обнаружен погибший 42-летний мужчина.

По информации МЧС, огонь охватил крышу двухквартирного дома, а сильный ветер способствовал стремительному развитию пожара. Трагическую роль сыграло и позднее обнаружение возгорания.

Сообщается, что с родственниками погибших при пожаре работает психолог МЧС.