Нью-Дели, , 07:39 — REGNUM Не менее 12 человек погибли в результате дорожной аварии с участием микроавтобуса в индийском штате Раджастан на северо-западе страны, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что микроавтобус направлялся в храм в штат Харьяна. Однако водитель не справился с управлением и врезался в разделительный блок на дороге. В результате ДТП погибли 12 человек, среди них — пятеро женщин и один ребенок. Также различные травмы получили десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября автобус с пассажирами упал в овраг в мексиканском штате Чьяпас. В результате аварии погибли четыре человека, еще 33 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека погибли в автобусе, рухнувшем в овраг в Мексике