Накуру, Кения, , 10:58 — REGNUM Министерство транспорта Кении опубликовало отчет о расследовании крушения вертолета Flex Air Limited AS 350 B3, номер регистрации 5Y-NMJ, произошедшего в 2017 году на озере Накуру. Согласно отчету, авиакатастрофа произошла, поскольку пилот летательного аппарата находился в нетрезвом состоянии. Как отмечается, на борту вертолета находилась группы по вопросам коммуникации сенатора округа Накуру Сьюзан Кихики.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, в отчете, опубликованном министром транспорта Кении Джеймсом Мачарией, среди всего прочего, отмечается, что вертолет потерпел крушение на озере Накуру 21 октября 2017 года в 12:37. Как было подчеркнуто, пилот вертолета Аполлон Малова не смог справиться с управлением из-за своей любви к распитию алкогольных напитков. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе и пилот.

Тела погибших, Вероники Мутони и Энтони Кипиегона, были найдены спустя 25 дней, в то время как тела еще двух членов экипажа, Сэма Гитау и Джона Мапози, так и не были обнаружены.