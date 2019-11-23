Анкоридж, США, , 06:14 — REGNUM Жителя американского штата Аляски задержали полицейские, обнаружившие у него при обыске наркотические вещества, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что 71-летний мужчина был арестован в международном аэропорту Анкориджа. Сотрудники служб безопасности аэропорта решили проверить крупный контейнер для рыбы, который мужчина пытался провезти с собой. В ходе обыска было обнаружено мороженое мясо в упаковке. Однако, когда мясо начало таять, работники аэропорта почувствовали тухлый запах, а служебная собака почуяла наличие наркотиков в грузе.

У мужчины было изъято 740 грамм героина и 389 метамфетамина. Отмечается, что общая стоимость этих веществ составляет около $400 тыс. Полиция штата продолжает расследование этого инцидента.