Южно-Сахалинск, , 06:05 — REGNUM Внедорожник УАЗ Патриот столкнулся с иномаркой Toyota Land Cruiser на дороге Южно-Сахалинск — Оха у Березняков, сообщает АСТВ.

Сообщается, что в результате лобового столкновения водители внедорожников получили травмы и оказались зажатыми в своих транспортных средствах. Также пострадала женщина, находившаяся в салоне отечественного автомобиля. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября семь автомобилей столкнулись во Всеволжском районе Ленобласти. В результате аварии пострадала 35-летняя женщина и ребенок 11 лет. Их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

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