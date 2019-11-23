Одесса, Украина, , 04:59 — REGNUM Норма содержания нефтепродуктов у побережья Одессы, где потерпел крушение танкер «Делфи», превышена в 53 раза. Об этом 22 ноября, сообщил исполняющий обязанности главы государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на странице в Facebook.

Фирсов добавил, что на поверхности воды заметны маслянистые пятна. Специалисты проводят повторное обследование побережья.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября танкер «Делфи», терпящий бедствие недалеко от Одессы, сел на мель.

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