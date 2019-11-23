Екатеринбург, , 04:59 — REGNUM Пожар в жилом доме в поселке Ис в Свердловской области ликвидирован. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как следует из сообщения, открытое горение было ликвидировано в 03:22 по местному времени, после чего подразделения МЧС продолжают проливку и разборку строения.

Всего из горящего двухэтажного здания барачного типа было спасено восемь человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после возникновения пожара в жилом доме в посёлке Ис Нижнетуринского городского округа, за медицинской помощью обратились шесть человек, из которых двое были госпитализированы.

23 ноября пройдёт заседание муниципальной комиссии по решению вопроса о расселении жителей сгоревшего дома.

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