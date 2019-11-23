Триполи, , 04:43 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат армии США был потерян в небе над ливийской столицей. Об этом 22 ноября сообщает Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ) на своем сайте.

Аппарат не имел вооружения и выполнял слежение за активностью боевиков. Начато расследование потери беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября военнослужащие Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Италии севернее города Тархуна.