Курильск, Сахалинская область, , 04:40 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы у берегов Курильских островов, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия находился в 161 километре к юго-западу от Курильска. Глубина залегания очага составила 38,4 километра. Данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 737 километрах от Магадана. Жители регионов не ощутили подземных толчков.

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