Рабат, , 04:24 — REGNUM Рыбацкая лодка перевернулась у берегов марокканского порта Тан-Тан, сообщает агентство Reuters со ссылкой на департамент рыболовства страны.

Сообщается, что судно вышло из порта 21 ноября при хороших погодных условиях, однако через некоторое время затонула. Причины произошедшего пока не называются. Известно, что на борту лодки находились 11 человек, из них двое погибли, еще девять числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября перевернулась лодка на озере Альберт на западе Уганды. На борту судна находились 18 человек, спасти удалось лишь шестерых.

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