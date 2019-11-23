Кёльн, Германия, , 03:53 — REGNUM В немецком Кёльне обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что боеприпас обнаружили в районе Цольшток в ходе строительных работ. Отмечается, что вес этой английской бомбы составляет 500 килограмм. В целях безопасности 6,5 тысяч жителей ближайших районов эвакуировали, территория с опасной находкой оцеплена экстренными службами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Польше у железнодорожной станции Садовне Венгровске обнаружили 30 авиабомб. Отмечалось, что боеприпасы были обнаружены во время прокладки путей железной дороги.

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