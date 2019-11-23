Назарово, Красноярский край, , 03:29 — REGNUM Более полкилограмма марихуаны изъяли у жителя города Назарово на западе Красноярского края. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как сообщается, полицией была получена оперативная информация о том, что 41-летний житель Назарово хранит дома наркотические вещества.

Во время проведения обыска по месту проживания подозреваемого, сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Назаровский» были обнаружены наркотики растительного происхождения.

Экспертиза установила, что обнаруженное вещество является марихуаной, в количестве более 550 грамм.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств».

Данной статье предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября более 500 грамм марихуаны было изъято у жителя Шушенского.

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