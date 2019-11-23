Анапа, Краснодарский край, , 03:23 — REGNUM Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Первоначальная площадь пожара, возникшего в 300−400 метрах от населённого пункта, составляла 600 кв. метров, но к 21:00 огонь охватил площадь уже в 1500 кв. метров.

Как уточнили в региональном МВД, полиция и сотрудники ДПС принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей находящихся поблизости домов и автомобилистов, проезжающих по Симферопольскому шоссе. В частности, ограничено движение возле санатория «Россиянка» и на кольцевых развязках возле посёлка.

В связи с обстановкой, исполняющая обязанности главы администрации Анапы Анжелика Бузанова объявила режим функционирования «повышенная готовность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тушение пожара сильно осложняется сильным ветром и сложным рельефом местности, затрудняющим работу спецтехники. Для местных жителей готовится пункт временного размещения.

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