Лос-Анджелес, США, , 01:48 — REGNUM Полиция арестовала 13-летнего ученика школы, который грозился убить одноклассников и учителей, сообщает The Los Angeles Times.

Сообщается, что 22 ноября школьник стал угрожать одноклассникам устроить стрельбу в школе. После этого полиция пришла в дом к подростку и провела обыск. В ходе обыска была обнаружена винтовка AR-15, 100 патронов, нарисованный от руки план школы, а также список учеников и педагогов. Также по этому делу был арестован один взрослый член семьи, однако пока не известно, как он связан с угрозой нападения на школу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября произошла стрельба в школе Saugus High School недалеко от Лос-Анджелеса. В результате стрельбы были ранены шесть человек, еще один погиб. Также от полученных ранений скончался сам злоумышленник.

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