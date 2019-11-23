Лос-Анджелес, США, , 03:22 — REGNUM Четыре пассажира пригородного поезда, который врезался в находившийся на путях жилой фургон, получили незначительные травмы, 22 ноября сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса. После удара началось возгорание фургона, который в итоге разлетелся на куски. Сообщается, что в салоне грузовика на момент аварии не было людей. Медики оказали помощь пассажирам поезда, пострадавшим при инциденте. Их госпитализация не понадобилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Бангладеш при столкновении двух поездов погибли 16 человек и еще 40 получили травмы различной степени тяжести.

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