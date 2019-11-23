Мехико, , 03:22 — REGNUM По уточнённым данным прокуратуры, четыре человека погибли и 33 получили ранения при падении автобуса в овраг в мексиканском штате Чьяпас. Об этом 22 ноября сообщает газета El Universal.

Ранее ведомство сообщало о семи погибших и сорока раненных.

По предварительной информации трагедия произошла с автобусом, следовавшим из города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в Мехико. На отметке 169 + 700 км. водитель не справился с управлением и автобус рухнул в овраг.

Трое мужчин и одна женщина погибли на месте. Пока установлены личности двоих из них.

Власти штата начали расследование произошедшей катастрофы.

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