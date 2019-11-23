Одесса, Украина, , 01:16 — REGNUM После устранения последствий аварийной посадки пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines аэропорт Одессы возобновил полёты. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

В сообщении уточняется, что аэропорт возобновил обслуживание рейсов в штатном режиме 22 ноября с 22:00 по местному времени, после того, как турецкий лайнер был отбуксирован на временную стоянку и специалисты обследовали взлётно-посадочную полосу на отсутствие повреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, совершённой в ночь на 22 ноября в аэропорту Одессы, все рейсы из данного аэропорта были отменены.

Причиной происшествия, по предварительной информации, мог оказаться сильный боковой ветер, помешавший экипажу посадить лайнер с первого раза. В результате выезда самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы у него подломилась передняя стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа при аварийной посадке не пострадал.

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