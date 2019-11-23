Смилтене, , 00:19 — REGNUM 22 ноября стали доступны результаты экспертизы проведённой латвийским Центром профилактики и контроля инфекционных заболеваний после массового заболевания детей кишечным вирусом в средней школе Смилтене. Об этом сообщает портал LSM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовое отравление произошло 19 ноября.

По результатам экспертизы стало ясно, что 61 ребёнок перенёс острую кишечную инфекцию. 35 детей из подготовительной группы и 26 учеников начальной школы. Все они прошли курс амбулаторного лечения под наблюдением врачей. Проверка проведённая продовольственно-ветеринарной Службой выявила нарушения со стороны компании «Draugs SD», обеспечивающей школьное питание, требований гигиены и санитарных норм. Нарушения в технологии дезинфекции помещения. Вымытая посуда содержала бактерии кишечных палочек и вызвавших заражение.

Пока руководство компании недоступно для дальнейших комментариев. Решение о дальнейшем сотрудничестве школы с фирмой будет принято позднее.