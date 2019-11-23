Елгава, , 00:15 — REGNUM Начался уголовный процесс по делу о надругательстве над государственным флагом Латвийской Республики, пишет 22 ноября портал mixnews.lv.

Процесс возбудила полиция. Свидетелями происшествия стало четверо человек, один из которых снимал действия обвиняемого на камеру мобильного телефона. Мужчина 1993 года рождения снял полотнище государственного с одного из домов, бросил его на землю, а затем перекинул через забор во двор соседнего дома.

Обвиняемому может грозить денежный штраф или лишение свободы на срок до 3-х лет.