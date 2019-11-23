Ла-Пас, , 00:07 — REGNUM В Боливии суд города Эль-Альто отправил под арест семь человек, которые были задержаны после подрыва стены нефтезавода государственной боливийской нефтегазовой корпорации YPFB в городе Сенкате. Об этом 22 ноября сообщает Боливийское информационное агентство.

Судь постановил отправить семерых человек, обвиняемых в терроризме в тюрьму Сан-Педро, а также в реабилитационный центр Калаума.

Напомним, что протестующие в Боливии сторонники отстраненного от власти президента Эво Моралеса блокируют поставки топлива в крупные города страны, в частности, в Ла-Пас.

Однако верные исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес силовики выбили сторонников Моралеса с нефтеперерабатывающего завода в Сенкате и наладили отправку конвоев с топливом в Ла-Пас.

Но протестующие решили вернуть контроль над заводом и для этого подорвали стену одного из цехов. Находившиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Погибли по меньшей мере восемь манифестантов.