Екатеринбург, , 23:56 — REGNUM Шесть человек обратились за медицинской помощью после пожара в жилом многоквартирном доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло вечером 22 ноября в жилом двухэтажном многоквартирном доме барачного типа на улице Ленина в посёлке Ис. Возгорание было локализовано на площади 600 кв. метров.

По данным регионального ведомства, в доме загорелись перекрытия и стены. На борьбу с пожаром привлекались 12 человек и пять единиц техники.

На осмотр в медучреждение были направлены шесть человек. О состоянии пострадавших не сообщается. Решение об их госпитализации будет принято после осмотра медиками. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации пяти человек из горящего жилого дома в Ленинском районе Челябинска. В доме загорелась квартира, которая долгое время стояла заброшенной.

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