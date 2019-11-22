Сухум, , 23:57 — REGNUM С призывом к депутатам парламента ускорить принятие закона по борьбе с преступностью выступила провластная партия «Форум народного единства Абхазии» после стрельбы в Сухуме. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба партии.

В сообщении пресс-службы сказано, что партия обращается к депутатам парламента, выдвинутым от «Форума народного единства» с предложением безотлагательно выдвинуть инициативу по рассмотрению и принятию законопроекта по борьбе с организованной преступностью. Этот законопроект был представлен в высший законодательный орган страны президентом Абхазии Раулем Хаджимба в марте 2019 текущего года.

Поясняется, что законопроект предполагает внесение поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Абхазии для усиления борьбы с организованной преступностью. В документе установлены новые составы преступлений и новые формы соучастия в преступлениях.

Отмечается, что данный призыв к депутатам был выдвинут в связи с преступлением в городе Сухуме, которое создало угрозу жизни и благополучию граждан страны, а также стабильности и безопасности государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о созыве президентом Абхазии заседания Совета безопасности в связи со стрельбой в центре Сухума. Глава Абхазии потребовал от силовых структур принять все возможные меры к задержанию преступников и не дать им выехать за пределы страны.

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