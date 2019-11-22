Ижевск, , 23:32 — REGNUM Два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате столкновения автомобиля скорой медпомощи и грузовой «Газели» в Удмуртии. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в 20:45 мск в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии на 199 километре федеральной автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, машина скорой помощи столкнулась с «Газелью», выехавшей на полосу встречного движения.

В результате аварии погибли фельдшер и пациентка скорой медпомощи. Пострадали четыре человека — оба водителя, ещё один пациент и сопровождающий в машине скорой помощи. Трое пострадавших госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, в том числе по показаниям очевидцев, водитель «Газели» уснул за рулём.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опрокидывании машины скорой помощи с пациентом внутри в Белгородской области. В результате ДТП пострадал фельдшер.

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