Хабаровск, , 21:44 — REGNUM Российские военные не зафиксировали повышения радиационного фона вблизи границ Российской Федерации и в Южно-Китайском море. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Специализированные лаборатории, а также подразделения радиационной, химической и биологической защиты ведут непрерывное отслеживание радиационной обстановки вблизи границ Российской Федерации. За последнее время превышения радиационного фона нигде не зафиксировано.

Более того, российские военные корабли, находящиеся в Южно-Китайском море, провели дополнительный мониторинг радиационной обстановки в районах своего нахождения. Ни один из замеров не зафиксировал превышение значений естественного радиационного фона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Южно-Китайском море произошел мощный подводный взрыв. Утверждалось, что мощность подводного взрыва составляла порядка 10−20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

При этом отдельные источники утверждали, что взрыв сопровождался выбросом радиации.

Примечательно, что российский Роспотребнадзор сегодня сообщил, что, по данным Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с «радиационным инцидентом».