Курск, , 22:15 — REGNUM Около 40 тысяч человек остались без теплоснабжения из-за аварии в городе Курске. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Сообщается, что около 18:10 мск из-за отключения подающего трубопровода тепловой магистрали №2 диаметром 800 мм в районе улицы Студенческой было нарушено теплоснабжение в 159 жилых многоквартирных домах, где проживают около 40 тысяч человек. Также были отключены от подачи тепла семь социально значимых объектов. Отключение трубопровода было произведено для устранения повреждения между тепловыми колодцами.

К аварийно-восстановительным работам на тепломагистрали привлечено 28 человек и семь единиц техники. Место повреждения локализовано для предотвращения развития нештатной ситуации. На месте аварии был создан оперативный штаб, куда выехал мэр города Курска Виктор Карамышев. Восстановление подачи тепла, по предварительным данным, начнётся 23 ноября.

По данным метеорологов, в настоящее время в Курске температура воздуха составляет — 7 градусов, в ночные часы ожидается понижение температуры до — 9 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух авариях, которые произошли за день на теплотрассах в городе Чебоксары.

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