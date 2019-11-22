Курск, , 21:39 — REGNUM Около 40 тысяч человек остались без тепла и горячей воды в Курске, сообщает Минэнерго РФ. По данным ГУ МЧС РФ, в зоне отключения — около 20 тыс. человек.

По информации Минэнерго, отключение произошло вечером 22 ноября, в результате было нарушено теплоснабжение 159 жилых многоквартирных домов с населением около 40 тыс. человек, а также семи социально значимых объектов. Температура наружного воздуха в городе — семь градусов мороза.

По данным МЧС, в общей сложности в зону отключения попали восемь улиц — 50 лет Октября, Студенческая, проспект Хрущева, ул. Мыльникова, ул. Косухина, Майский бульвар, ул. Бойцов 9-й Дивизии, проспект Клыкова — 159 многоквартирных домов с 20 тыс. жителей. Также в зоне отключения — две школы, колледж, два детских сада, вуз и три поликлиники.

Кроме того, ранее, в ночь на 22 ноября, из-за аварии в Центральном округе Курска, без тепла и горячей воды остались жители 72 многоквартирных жилых дома — всего около 16 тыс. человек.