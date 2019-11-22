Курск, , 21:29 — REGNUM В Курске порядка 40 тыс. человек остались без теплоснабжения. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает министерство энергетики России.

По данным министерства 22 ноября в 16:45 по московскому времени на Курской ТЭЦ Северо-Западного района (филиал «Квадра» — «Курская генерация») было зафиксировано увеличение подпитки теплосетей до тысячи тонн в час. Иными словами был зафиксированы крупный прорыв теплотрассы.

Авария произошла на тепломагистрали в районе улицы Студенческая. На данный момент место аварии локализовано, благодаря чему удалось предотвратить дальнейшее развитие нештатной ситуации. Идет откачка воды, после которой аварийщики смогут приступить к замене поврежденного участка трубопровода.

В результате аварии без теплоснабжения остались 159 многоквартирных жилых домов, в которых проживают около 40 тыс. человек. Также без тепла остались семь социально-значимых объектов.