Анапа, Краснодарский край, , 20:59 — REGNUM Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка Кубани в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара составляет около 600 кв. м, на месте работает около 60 человек. Работа пожарных серьезно осложнена сильным ветром. Кроме того, участок местности, где произошёл пожар, труднодоступен — подъезды пожарной и другой специальной техники затруднены.

Для местных жителей готовится пункт временного размещения, муниципальными службами организован подвоз воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим, въезда в лесные зоны запрещены.