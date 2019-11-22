Санкт-Петербург, , 20:29 — REGNUM Химик из лаборатории в Ленинградской области, где были изъяты тонны наркотических веществ и их прекурсоров, был арестован по решению суда в Санкт-Петербурге. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении задержанного по уголовному делу о производстве наркотических средств химика судом была избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу.

Нарколаборатория была обнаружена сотрудниками полиции в посёлке Обуховец в Тосненском районе Ленобласти. При обыске было обнаружено и изъято более двух тонн синтетического наркотика, 5,8 тонны полуфабриката наркотических веществ и 80 тонн прекурсоров.

Кроме того, было изъято оборудование для производства наркотиков. По предварительным подсчётам, прибыль от реализации готового наркотика могла составить около 7 млрд рублей. На месте были задержаны три человека. Один из них задержан по решению суда на 72 часа, другим мера пресечения не избрана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации наркозавода в Ленинградской области.

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