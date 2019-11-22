Санкт-Петербург, , 19:49 — REGNUM В серьезной аварии в посёлке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 22 ноября источник в медицинских кругах.

Столкновение автобуса «ПАЗ», перевозившего рабочих, с легковым автомобилем Chevrolet произошло в вечером в пятницу на улице Карла Маркса в Левашово.

«Пострадали три человека, одна женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии, два человека получили травмы средней степени тяжести, также госпитализированы»,— отметил источник.

Добавим, не менее серьёзная авария произошла на 35 км кольцевой автомобильной дороги (КАД) во Всеволожском районе Ленобласти, там столкнулись сразу десять автомобилей, в результате пострадали два человека в автомобиле Audi.

«Пострадавшие — женщина 35 лет и девочка 11 лет, они в средней степени тяжести также были доставлены в больницы», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября пять пассажиров маршрутки «ПАЗ» пострадали в результате ее столкновения с двумя легковыми автомобилями в Приморском районе Санкт-Петербурга.

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