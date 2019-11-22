Чебоксары, , 19:40 — REGNUM В Чебоксарах произошли две аварии на трубопроводах. В результате было ограничено поступление тепла и горячей воды в ряд социальных учреждений и десятки многоквартирных домов. Ремонтные работы шли сегодня, 22 ноября, сообщили ИА REGNUM в управлении ЖКХ администрации столицы Чувашии.

В северо-западном районе Чебоксар отключали теплоноситель для устранения повреждения на трубопроводе по улице Мичмана Павлова. Необходимо было заменить участок длиной 2,5 метра. Для устранения повреждения на подающем трубопроводе была ограничена подача горячей воды потребителям в начальной школе, детской больнице и 25 многоквартирных домах.

Другая авария произошла на подающем трубопроводе возле одного из домов по проспекту 9-й Пятилетки. В результате ограничение подачи тепла и горячей воды коснулось трёх домов.

Отметим, что 21 ноября для устранения повреждения на подающем трубопроводе отключали тепло и горячее водоснабжение потребителям по улице М. Павлова, 23 (пожарная часть), для капитального ремонта было отключено электроснабжение потребителям десяти домов по улицам 50 лет Октября и Николаева, а также по улицам Адмирала Ушакова, А. Павлова, Б. Хмельницкого, Котовского.