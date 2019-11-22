Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM Петербургский Водоканал объяснил причину отвратительного химического запаха, который вторые сутки подряд чувствуют жители Фрунзенского и Московского районов на юге Петербурга. Запах мог появится из-за незаконных сбросов в канализацию. Идет промывка каназационных сетей, сообщает пресс-служба Водоканала.

Напомним, о стойком запахе газа или бензина жители Купчино сообщили в социальных сетях в ночь на четверг, 21 ноября. Как писали жители, запах был настолько невыносимым, что нечем было дышать. На место выезжали сотрудники МЧС, управления Роспотребнадзора Петербурга совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», однако никаких отклонений от нормативов в воздухе выявлено не было.

История с неприятным запахом продолжилась и 22 ноября, на этот раз из-за него даже была эвакуирована школа, после чего удалось определить, что удушающее амбре исходит из канализации.

«В связи с обращениями петербуржцев на наличие постороннего неприятного запаха из канализационных сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что причиной этой ситуации могли стать только незаконные сливы посторонних веществ в канализационные или другие коммуникационные сети города», — пояснили на предприятии.

По словам представителя «Водоканала», штатная работа сетей водоотведения города не может вызвать подобные запах. Сотрудники предприятия провели обследования дворовых, уличных и магистральных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации с участием представителей районных администраций, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербурггаз», ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«Продолжается масштабная диагностика и промывка канализационных сетей. Специалисты «Водоканала» совместно с Роспотребнадзором отобрали пробы сточных вод и атмосферного воздуха для дальнейшего химического анализа», — отметили в ГУПе.

Кроме того, усилен контроль за состоянием канализационных сетей в местах расположения социально-значимых объектов. В «Водоканале» также напомнили, что незаконный сброс отходов производства и потребления посторонних веществ в систему канализации — административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей.

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