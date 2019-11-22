Париж, , 19:45 — REGNUM Оранжевый, предпоследний уровень метеотревоги в связи с угрозой наводнения введён в 11 департаментах Франции. Об этом 22 ноября сообщила в Twitter национальная метеорологическая служба Meteo France.

По прогнозам метеорологов в южных и юго-восточных департаментах Франции в ближайшие два дня ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков.

Ливневые дожди могут привести к затоплению основных транспортных магистралей, а также первых этажей зданий. Во время ливней возможны порывы ветра до 33 м/с.

Жителям департаментов настоятельно рекомендуется не пользоваться личным автотранспортом, принять все необходимые меры безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении дождей и угрозе наводнений в Восточной Африке.

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