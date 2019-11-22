Сухум, , 18:58 — REGNUM Официантка ресторана «Сан-Ремо» Доминика Акиртава, пострадавшая во время стрельбы в Сухуме, находится в реанимации. Как сообщили 22 ноября в приемном отделении республиканской больнице, состояние ее здоровья тяжелое.

Ранее в МВД Абхазии сообщили, что Акиртава погибла, теперь же эта информация не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Абхазии Рауль Хаджимба после стрельбы в Сухуме созвал экстренное совещание Совета государственной безопасности, на котором потребовал задействовать все подразделения полиции для того, чтобы найти неизвестных, открывших стрельбу сегодня днем в центре Сухума.

Напомним, 22 ноября днем в 14:40 трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана «Сан-Ремо».

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Через час после инцидента правоохранители обнаружили горящий автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в районе «Депо». По предварительным данным, один из пострадавших — криминальный авторитет Астамур Шамба, 1981 г. р.

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