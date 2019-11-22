Варшава, , 20:10 — REGNUM 22 ноября в Польше на железной дороге «Варшава — Белосток» недалеко от железнодорожной станции Садовне Венгровске было обнаружено 30 авиационных бомб. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.

Как заявляет прапорщик Марчин Гураль из управления местной полиции в населенном пункте Венгрув, «наиболее вероятно, что это бомбы времен Второй мировой войны».

Сотрудник полиции также сообщил, что неразорвавшиеся снаряды были найдены 22 ноября в 15:00. «Работники железной дороги при прокладке путей выкопали из земли более 30 авиационных бомб… Место находки ограждено и охраняется сотрудниками полиции».