Малабо, , 19:06 — REGNUM Семь моряков были захвачены пиратами во время атаки на грузовое судно снабжения Warden в Гвинейском заливе. Об этом 22 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP).

Грузовое судно Warden с 15 членами экипажа на борту было атаковано пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи. Восьми членам экипажа удалось укрыться в помещениях судна, семерых пираты взяли в заложники.

Судно Warden было зафрахтовано у американской нефтяной корпорации ExxonMobil нефтяной сервисной компании Swire. О нападении на судно и захвате членов экипажа сообщило властям Экваториальной Гвинеи руководство ExxonMobil.

Уточняется, что среди членов экипажа есть граждане Сербии, Филиппин, Камеруна и ЮАР. В последние годы Гвинейский залив считается одним из самых опасных мест из-за угрозы нападения пиратов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении пиратами девяти членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина в Гвинейском заливе.

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