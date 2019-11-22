Валенсия, Испания, 22 ноября 2019, 18:24 — REGNUM Крупная партия наркотиков была изъята сотрудниками полиции в испанской провинции Валенсия. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании.
Наркотики были обнаружены при проверке груза, прибывшего на склад, в городе Алькасере в провинции Валенсия.
По предварительной информации, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 13 чемоданов с кокаином, общий вес изъятого наркотического вещества составил 426 килограмм. Партия наркотика была спрятана в контейнере с кокосовым волокном, который прибыл на судне из Коста-Рики.
По подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны шесть человек, в том числе управляющий фирмы-импортера, доставившей груз, его супруга и четыре человека, занимавшихся разгрузкой контейнера.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации в Китае международной банды наркоторговцев. По делу задержаны 56 подозреваемых.
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