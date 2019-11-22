Сухум, , 18:23 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба в заседании Совета государственной безопасности потребовал задействовать все подразделения полиции для того, чтобы найти неизвестных, открывших стрельбу сегодня днем в центре Сухума. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба президента республики.

«Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах. К данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 ноября днем в 14:40 трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим за столиком возле ресторана «Сан-Ремо». По предварительным данным, в результате стрельбы погибли три человека, официантка кафе и двое мужчин, все погибшие — граждане Абхазии. Также сообщается о трёх пострадавших, они были госпитализированы, об их состоянии информации нет.

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Через час после инцидента правоохранители обнаружили горящий автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в районе «Депо». По предварительным данным, один из пострадавших — криминальный авторитет Астамур Шамба, 1981 г. р.

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