Магас, , 18:19 — REGNUM В Ингушетии 22 ноября произошло отключение подачи электроэнергии жителям четырех населенных пунктов Сунженского района. Население осталось без света из-за аварии, которая произошла в результате резкого ухудшения погоды, в том числе сильного ветра и дождя с мокрым снегом, сообщили ИА REGNUM в Ингушском филиале компании «Россети Северный Кавказ».

В район отключения направлены три бригады энергетиков. Помощь Сунженским районным электрическим сетям оказывают также специалисты энергокомпании. Подать свет в дома жителям сел Нестеровское и Берд-Юрт планировалось к 14:30. В селах Чемульга и Аршты свет должнен появиться к 16:00.

В настоящее время информации о ситуации с электроснабжением этих населенных пунктов нет.