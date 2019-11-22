Асмэра, , 19:53 — REGNUM Подразделение министерства сельского хозяйства Эритреи в южном регионе сообщило, что оно успешно устранило потенциальную опасность для урожая, которую могли нанести обрушившиеся на страну рои саранчи, обнаруженной в подзонах Цорена, Ади-Кейх, Сегенити, Сенафе и Май-Айни. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс TesfaNews.

Согласно сообщению, рой саранчи, который пересек границу Эритреи и Эфиопии, был «взят под контроль» благодаря скоординированным усилиям жителей, министерства сельского хозяйства и сотрудников эритрейских сил обороны.

Отметив, что предварительная подготовка и своевременное реагирование внесли значительный вклад в усилия по борьбе с нашествием саранчи, глава отдела охраны качества урожая в министерстве сельского хозяйства Эритреи южного региона Хагос Хайле заявил, что и сейчас ведется постоянное и тщательное наблюдение.

Хагос также отметил, что своевременные сообщения жителей и военных эритрейских сил обороны о приближении и нашествии саранчи способствовали успеху программы.