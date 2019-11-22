Казань, , 18:12 — REGNUM В Татарии таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении патроны иностранного производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

На казанском почтовом таможенном посту в почтовом отправлении из США обнаружили три коробки патронов иностранного производства, при этом в сопроводительных документах было указано «б/у линзы для Nikon».

По данным ведомства, в одной из коробок находился изготовленный в Австрии оптический прицел, в двух других — 50 патронов производства Бразилии и 20 патронов производства США.

Экспертиза установила, что находящиеся в посылке объекты являются боеприпасами для огнестрельного оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Новгороде таможенники обнаружили в одной из посылок, которая было направлено из США, 70 патронов иностранного производства. Было установлено, что они являются боеприпасами для огнестрельного оружия.

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