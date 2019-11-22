Богота, , 17:52 — REGNUM Три человека погибли во время протестных акций в Колумбии. Об этом 22 ноября сообщает телеканал Noticias RCN со ссылкой на минимстра обороны страны.

Телеканал привёл заявление министра обороны Колумбии Карлоса Ольмеса Трухильо. Трухильо официально подтвердил гибель двух человек в муниципалитете Буэнавентура и ещё одного в Канделарии.

Кроме того, министр обороны сообщил, что в ходе беспорядков пострадали 273 человека, в том числе 148 военных и трое полицейских.

Массовые акции протеста прошли в нескольких крупных городах Колумбии 21 ноября. В этот день была объявлена всеобщая забастовка. Граждане страны выражают недовольство проводимой властями экономической и социальной политикой. Всего, по данным МВД Колумбии, в акциях протеста приняли участие около 207 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 40 пострадавших и 112 задержанных в ходе массовых акций протеста в Колумбии.

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