Красноярск, , 17:23 — REGNUM В Енисейском районе Красноярского края с моста в реку Тюлениха упал автобус, в котором ехали вахтовики. Как сообщает телеканал ТВК со ссылкой на слова диспетчера Лесосибирск-автодора, авария произошла на 13 км трассы Енисейск-Погодаево-Баженово.

Всего в автобусе ехало 19 человек, из них, по предварительным данным, один пострадал.

«На место выехали представители Лесосибирск-автодора и дорожные машины», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Санкт-Петербурге в ДТП попал маршрутный автобус. На перекрёстке он столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате пострадали пять пассажиров маршрутки.

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