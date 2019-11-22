Москва, , 17:06 — REGNUM Ситуация с сообщениями СМИ о мощнейшем подводном взрыве в Южно-Китайском море выглядит очень странно и сомнительно, заявил 22 ноября военный эксперт Алексей Леонков в эфире канала «Царьград».

Он обратил внимание на то обстоятельство, что столь крупное событие, в результате которого якобы резко повысился уровень радиации, никак не комментируется ни Китаем, ни США, чьи военные флоты активно действуют в этом районе.

Версию о взрыве атомной субмарины Леонков отверг, сославшись на статистику крушений атомных подлодок, ни одно из которых не привело к ядерным взрывам.

Кроме того, глубина в 50 метров, на которой якобы произошел взрыв, позволила бы практически сразу провести масштабную поисковую или спасательную операцию или, как минимум, наблюдать взрыв и его последствия со спутников.

«Очень много противоречия в том, что же там произошло. А стороны, которые это море делят и поделить не могут, — Китай и США — отмалчиваются, — говорит Леонков. — То есть такое ощущение, что произошёл некий вброс информации. Никаких официальных заявлений со стороны Китая и США на данный час не последовало», — отметил Алексей Леонков.

Кроме того, взрыв мощностью порядка 15 килотонн вызвал бы серьёзные последствия в виде волн, обрушившихся на острова и побережье. А сообщений об этом тоже нет.

В свою очередь, глава Совета по науке и безопасности авторитетного журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» Роберт Раснер напомнил, что 23-килотонная ядерная бомба, взорванная несколько десятков лет назад на атолле Бикини, привела в движение сейсмографы по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября ряд СМИ сообщил о взрыве мощностью от 15 до 20 килотонн в Южно-Китайском море. Звучали предположения, что в этом районе взорвалась атомная подлодка США.

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