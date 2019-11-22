Ханты-Мансийск, , 16:53 — REGNUM В Ханты-Мансийске 18 ноября обрушились ворота строящегося ледового городка на площади Свободы. В связи с этим общественники инициировали проверку безопасности городков в муниципалитетах Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Общероссийского народного фронта по ХМАО.

Подрядчики, которые возводят ледовый городок на площади Свободы, пояснили, что никакого ЧП на самом деле не было. Конструкция не выдержала перепадов температур, в ней появилась трещина и ворота пришлось демонтировать. Снос ледового сооружения шёл по правилам.

Эксперты ОНФ Югры отметили в свою очередь, что в техническом задании заказчик указал возведение ледовых скульптур и объектов под 5,5 метров высотой, однако не прописал требований национальных стандартов безопасности к данным сооружениям. Причём в России сегодня не существует регламента для строительства крупных ледовых форм.

Как отметил эксперт, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Югре Евгений Печерица, технологии возведения сооружений изо льда, обеспечивающие безопасность, в техническом задании не прописаны. Это позволяет подрядчикам строить ледовые фигуры, руководствуясь лишь здравым смыслом и возможным опытом. и нет гарантии, что какая-либо глыба, обозначенная в контракте, как «оформление», не рухнет на посетителя городка в период оттепели.

Сейчас эксперты ОНФ по ХМАО вышли на проверки ледовых городков, а также призвали глав муниципалитетов и прокуратуру обратить внимание на безопасность зимних площадок.