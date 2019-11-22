Ереван, , 17:37 — REGNUM Ученики и педагоги были эвакуированы из здания школы в городе Ереване из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Информация о заложенном в школе №156 города Еревана взрывном устройстве поступила на пульт диспетчера службы спасения 911 днём 22 ноября. До прибытия спасателей из здания школы были эвакуированы 207 учеников и 35 педагогов.

Для проверки здания были задействованы пожарные-спасатели, кинологи центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, инженерно-саперная группа сил гражданской обороны, а также психологи.

Было обследовано само здание и прилегающая к нему территория. В результате проверки никаких взрывных устройств либо взрывоопасных веществ обнаружено не было. Обстоятельства ЧП выясняются, начаты мероприятия по установлению личности сообщившего о минировании школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложной информации о минировании школы в Челябинской области, которую сообщил ученик первого класса.

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