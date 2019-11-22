Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM В Екатеринбурге потерпевшими в деле об ограблении в аэропорту «Кольцово» стали уроженцы Киргизии. Об этом информационному порталу Е1 заявил председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев.

Он уточнил, что об этом ему сообщили в киргизской диаспоре на Урале. По их данным, своих денег лишились несколько человек, которые в момент разбойного нападения на их товарища находились в машине.

Как сообщало ИА REGNUM, дерзкое ограбление произошло в терминале «Б» аэропорта «Кольцово» вечером 21 ноября. Злоумышленники похитили у одного из граждан 30 млн рублей.

По данным полиции, нападавшие скрылись на автомобиле, который по предварительным данным был ими угнан. Впоследствии машина была обнаружена в лесу возле дороги. Злоумышленники сожгли автомобиль и скрылись.

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