Челябинск, , 16:25 — REGNUM В Ленинском районе Челябинска произошёл пожар в жилом двухэтажном здании по улице Энергетиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали по лестнице с верхнего этажа дома пять человек, из них троих граждан выводили в спасательных комплектах. Ещё 17 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Огонь был локализован и потушен в кротчайшие сроки.

Отметим, что по предварительным данным пожар возник около полудня по местному времени из-за возгорания вещей в одной из квартир на первом этаже. Установлено, что квартира заброшена и в неё мог проникнуть кто угодно.