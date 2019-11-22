Ярославль, , 16:17 — REGNUM В Ярославском районе около поселка Ивняки обнаружена свалка строительных материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Свалка стройматериалов под Ярославлем Yarregion.ru

Поле завалено поврежденными бетонными плитами и отходами производства бетона.

«На этой территории порядка тысячи кубометров отходов, — сообщил главный эксперт комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов. — Если виновников не найдут, ликвидировать свалку будет собственник земли».

Сейчас в Ярославской области проводятся рейды по выявлению мест несанкционированного размещения отходов. С сентября прошлого года алгоритм действий по ликвидации свалок изменился. Организация работ должна осуществляться с непосредственным участием регионального оператора по обращению с ТКО, но за счет собственника захламленного участка.

В 2019 году департамент уже привлек к административной ответственности 87 граждан и организаций, наложено штрафов на общую сумму 1 миллион 660 тысяч рублей.

При планировании рейдов инспекторы департамента используют сведения, размещенные на ресурсе «Интерактивная карта свалок», который создан Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка».

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